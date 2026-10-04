Ndërron ora e protestës pas caktimit të seancës, veteranët: UÇK na bashkon, shihemi në ora 9:00 para Kuvendit

OVL-UÇK ka bërë thirrje për protestë nesër në ora 09:00, para Kuvendit të Kosovës. Ne atë kohë fillon seanca e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të jetë çështja edhe ndryshim-ligji për Gjykatën Speciale, i propozuar nga PDK-ja. Proteta ishte thirrur për orën 12:00, por ka ndryshuar ajo shkak i zhvillimeve me punimet e Kuvendit. OVL-UÇK…

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04/10/2026 19:55

OVL-UÇK ka bërë thirrje për protestë nesër në ora 09:00, para Kuvendit të Kosovës.

Ne atë kohë fillon seanca e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të jetë çështja edhe ndryshim-ligji për Gjykatën Speciale, i propozuar nga PDK-ja.

Proteta ishte thirrur për orën 12:00, por ka ndryshuar ajo shkak i zhvillimeve me punimet e Kuvendit.

OVL-UÇK iu ka bërë thirrje gjithë qytetarëve të dalin ne protestë.

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