Ndërron ora e protestës pas caktimit të seancës, veteranët: UÇK na bashkon, shihemi në ora 9:00 para Kuvendit
OVL-UÇK ka bërë thirrje për protestë nesër në ora 09:00, para Kuvendit të Kosovës. Ne atë kohë fillon seanca e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të jetë çështja edhe ndryshim-ligji për Gjykatën Speciale, i propozuar nga PDK-ja. Proteta ishte thirrur për orën 12:00, por ka ndryshuar ajo shkak i zhvillimeve me punimet e Kuvendit. OVL-UÇK…
Lajme
OVL-UÇK ka bërë thirrje për protestë nesër në ora 09:00, para Kuvendit të Kosovës.
Ne atë kohë fillon seanca e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të jetë çështja edhe ndryshim-ligji për Gjykatën Speciale, i propozuar nga PDK-ja.
Proteta ishte thirrur për orën 12:00, por ka ndryshuar ajo shkak i zhvillimeve me punimet e Kuvendit.
OVL-UÇK iu ka bërë thirrje gjithë qytetarëve të dalin ne protestë.