Ndërpritet përkohësisht furnizimi me ujë në Bublic dhe Talinoc të Muhaxherëve
KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se të premten, më 25 shtator, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në fshatrat Bublic dhe Talinoc i Muhaxherëve. Sipas njoftimit, ndërprerja do të nisë nga ora 09:00 dhe do të bëhet për shkak të punimeve teknike në terren, në kuadër të projektit për zëvendësimin…
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KRU “Bifurkacioni” ka njoftuar se të premten, më 25 shtator, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm në fshatrat Bublic dhe Talinoc i Muhaxherëve.
Sipas njoftimit, ndërprerja do të nisë nga ora 09:00 dhe do të bëhet për shkak të punimeve teknike në terren, në kuadër të projektit për zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me ujëmatës të rinj.
KRU “Bifurkacioni” ka bërë të ditur se furnizimi me ujë për konsumatorët e këtyre zonave pritet të rikthehet nga ora 16:00.
Kompania u ka kërkuar konsumatorëve mirëkuptim gjatë zhvillimit të punimeve.