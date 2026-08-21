Ndalohen punimet në 12 vendpunishte në Kosovë, u konstatuan shkelje të rënda

Inspektorati Qendror i Punës ka ndaluar punimet në 12 vendpunishte në komunat Skenderaj, Mitrovicë, Vushtrri, Prizren dhe Ferizaj, pas konstatimit të shkeljeve të rënda të rregullave të sigurisë në punë. Sipas IQP-së, gjatë inspektimeve janë evidentuar parregullsi që paraqisnin rrezik serioz për jetën dhe shëndetin e punëtorëve. “Për këtë arsye, IQP ka urdhëruar ndalimin e…

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21/08/2026 11:16

Inspektorati Qendror i Punës ka ndaluar punimet në 12 vendpunishte në komunat Skenderaj, Mitrovicë, Vushtrri, Prizren dhe Ferizaj, pas konstatimit të shkeljeve të rënda të rregullave të sigurisë në punë.

Sipas IQP-së, gjatë inspektimeve janë evidentuar parregullsi që paraqisnin rrezik serioz për jetën dhe shëndetin e punëtorëve.

“Për këtë arsye, IQP ka urdhëruar ndalimin e menjëhershëm të punimeve në 12 vendpunishte, deri në eliminimin e të gjitha parregullsive të evidentuara dhe krijimin e kushteve të sigurta për punë”, thuhet nga Inspektorati.
Punimet do të mund të rifillojnë, siç thuhet, vetëm pasi inspektorët të konstatojnë se janë përmbushur kërkesat ligjore dhe standardet e sigurisë.

“Këto masa synojnë parandalimin e aksidenteve në vendin e punës dhe garantimin e sigurisë së punëtorëve. Rifillimi i punimeve do të lejohet vetëm pasi inspektorët të konstatojnë se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore dhe standardet e sigurisë. Inspektorati Qendror i Punës do të vazhdojë kontrollet intensive në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe nuk do të tolerojë asnjë shkelje që rrezikon jetën dhe shëndetin e punëtorëve”, thuhet më tej nga IQP-ja.

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