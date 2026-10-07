Mot i ngrohtë dhe me diell të enjten, temperaturat deri në 25 gradë Celsius

Kosova gjatë ditës së enjte, 8 tetor, do të karakterizohet nga mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara, veçanërisht gjatë ditës. Sipas parashikimit të motit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 22 deri në 25 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do…

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07/10/2026 23:50

Kosova gjatë ditës së enjte, 8 tetor, do të karakterizohet nga mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara, veçanërisht gjatë ditës.

Sipas parashikimit të motit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë nga 22 deri në 25 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra për sekondë.

Në përgjithësi, dita e enjte pritet të sjellë mot të qëndrueshëm dhe temperatura relativisht të larta për këtë periudhë të vitit./lajmi.net/

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