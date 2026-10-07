Të gjithë e uruan Shiroka Pulën, Arta Bajrami ka një kërkesë për presidenten e re
Pas zgjedhjes së presidentes së re të Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pasur reagime të shumta brenda dhe jashtë vendit. Përveç liderëve institucionalë, kanë qenë edhe personalitete dhe figura nga fusha të ndryshme shoqërore që kanë uruar akademiken për zgjedhjen e saj në krye të shtetit, raporton Klan Kosova. Në mesin e atyre që kanë…
ShowBiz
Pas zgjedhjes së presidentes së re të Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pasur reagime të shumta brenda dhe jashtë vendit.
Përveç liderëve institucionalë, kanë qenë edhe personalitete dhe figura nga fusha të ndryshme shoqërore që kanë uruar akademiken për zgjedhjen e saj në krye të shtetit, raporton Klan Kosova.
Në mesin e atyre që kanë reaguar ka qenë edhe këngëtarja Arta Bajrami.
Madje, ajo nëpërmjet një postimi në Instagram, ka bërë një kërkesë për presidenten dhe krerët e tjerë institucionalë.
“Tash që Kosova ka Presidenten dhe institucionet po funksionalizohen, kërkesa jonë është e qartë: Projektligji për fëmijët me nevoja të veçanta (Autizmin) të jetë menjëherë ndër pikat e para të rendit të ditës në Kuvend. Fëmijët nuk presin”, ka shkruar Bajrami.