Të gjithë e uruan Shiroka Pulën, Arta Bajrami ka një kërkesë për presidenten e re

Pas zgjedhjes së presidentes së re të Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pasur reagime të shumta brenda dhe jashtë vendit. Përveç liderëve institucionalë, kanë qenë edhe personalitete dhe figura nga fusha të ndryshme shoqërore që kanë uruar akademiken për zgjedhjen e saj në krye të shtetit, raporton Klan Kosova. Në mesin e atyre që kanë…

ShowBiz

07/10/2026 23:46

Pas zgjedhjes së presidentes së re të Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pasur reagime të shumta brenda dhe jashtë vendit.

Përveç liderëve institucionalë, kanë qenë edhe personalitete dhe figura nga fusha të ndryshme shoqërore që kanë uruar akademiken për zgjedhjen e saj në krye të shtetit, raporton Klan Kosova.

Në mesin e atyre që kanë reaguar ka qenë edhe këngëtarja Arta Bajrami.

Madje, ajo nëpërmjet një postimi në Instagram, ka bërë një kërkesë për presidenten dhe krerët e tjerë institucionalë.

“Tash që Kosova ka Presidenten dhe institucionet po funksionalizohen, kërkesa jonë është e qartë: Projektligji për fëmijët me nevoja të veçanta (Autizmin) të jetë menjëherë ndër pikat e para të rendit të ditës në Kuvend. Fëmijët nuk presin”, ka shkruar Bajrami.

Artikuj të ngjashëm

October 7, 2026

“Big Brother” politik në Kosovë? Gazetari shqiptar paralajmëron publikimin e fotove...

October 7, 2026

Rita Ora i tregon botës se Kosova u bë me Presidente të re grua

October 7, 2026

Krasniqi për videot e Adi Hilës në rrjetet sociale: E neveritshme,...

October 7, 2026

Leonora Jakupi shfaqet si rrallëherë krah partnerit

Lajme të fundit

Mot i ngrohtë dhe me diell të enjten, temperaturat deri në 25 gradë Celsius

​Del grupi i parë i minatorëve të ngujuar në Trepçë

64 minatorë të ngujuar në 645 metra thellësi,...

Diplomatja shqiptare: Presidentja e Kosovës është katolike me...