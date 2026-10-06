Nasim Haradinaj: Sonte ka me qenë qetë, mendoj se deputetët s’na bëjnë lazëm për protestë të ashpër

Ish-kreu i Organizatës së Veteranëve të Luftës, Nasim Haradinaj, ka thënë se pret që situata sonte të jetë e qetë. Ai u shpreh se nuk beson që deputetët do t’i shtyjnë protestuesit drejt një proteste të ashpër. “Unë mendoj që ka me qenë sonte qetë. Mendoj që deputetët nuk na bëjnë neve me pasë lazëm…

Lajme

06/10/2026 18:11

Ish-kreu i Organizatës së Veteranëve të Luftës, Nasim Haradinaj, ka thënë se pret që situata sonte të jetë e qetë.

Ai u shpreh se nuk beson që deputetët do t’i shtyjnë protestuesit drejt një proteste të ashpër.

“Unë mendoj që ka me qenë sonte qetë. Mendoj që deputetët nuk na bëjnë neve me pasë lazëm (nevojë) për protestë të ashpër”, ka deklaruar Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

Ambasadori i Kosovës në Francë i dorëzon kredencialet presidentit Macron

October 6, 2026

Ramadani për Kurtin: Aleanca nuk ra në lojëra e tij –...

October 6, 2026

Selimi: Bekim Sejdiu as që qenka në Kosovë dhe e mohon...

October 6, 2026

Kurtit i dështoi Bekim Sejdiu, VV s’ka propozim të ri |...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

Zyrtare: Kosova U21 kundër Finlandës, rikthehet në formacionin...

Ambasadori i Kosovës në Francë i dorëzon kredencialet presidentit Macron

Ramadani për Kurtin: Aleanca nuk ra në lojëra...

Selimi: Bekim Sejdiu as që qenka në Kosovë...