Nasim Haradinaj: Sonte ka me qenë qetë, mendoj se deputetët s’na bëjnë lazëm për protestë të ashpër
Ish-kreu i Organizatës së Veteranëve të Luftës, Nasim Haradinaj, ka thënë se pret që situata sonte të jetë e qetë. Ai u shpreh se nuk beson që deputetët do t’i shtyjnë protestuesit drejt një proteste të ashpër. “Unë mendoj që ka me qenë sonte qetë. Mendoj që deputetët nuk na bëjnë neve me pasë lazëm…
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Ish-kreu i Organizatës së Veteranëve të Luftës, Nasim Haradinaj, ka thënë se pret që situata sonte të jetë e qetë.
Ai u shpreh se nuk beson që deputetët do t’i shtyjnë protestuesit drejt një proteste të ashpër.
“Unë mendoj që ka me qenë sonte qetë. Mendoj që deputetët nuk na bëjnë neve me pasë lazëm (nevojë) për protestë të ashpër”, ka deklaruar Haradinaj.