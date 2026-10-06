Çitaku: Albin, eja në Kuvend, ndali lojërat – Kosova është më e madhe dhe më e rëndësishme se kalkulimet politike ditore
Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, i ka bërë thirrje kryeministrit Albin Kurti që të marrë pjesë në seancën e Kuvendit dhe të votojë Projektligjin për Dhomat e Specializuara. Përmes një reagimi, Çitaku i ka kërkuar Kurtit që të mos ketë vonesa dhe ka bërë thirrje edhe për deputetët që e mbështetën projektligjin në lexim të…
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Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku, i ka bërë thirrje kryeministrit Albin Kurti që të marrë pjesë në seancën e Kuvendit dhe të votojë Projektligjin për Dhomat e Specializuara.
Përmes një reagimi, Çitaku i ka kërkuar Kurtit që të mos ketë vonesa dhe ka bërë thirrje edhe për deputetët që e mbështetën projektligjin në lexim të parë që të jenë të pranishëm dhe ta votojnë atë, transmeton lajmi.net.
“Albin, eja në Kuvend. Ndali lojërat. Kosova është më e madhe dhe më e rëndësishme se kalkulimet politike ditore. Kanë mbetur edhe pak orë. Ne jemi në Kuvend. Po ju presim, ju dhe të gjithë 91 deputetët që e votuan ligjin në lexim të parë. Eja dhe votoje ligjin”, ka shkruar Çitaku.
Ajo ka theksuar se votimi i këtij ligji nuk duhet të shihet si mbështetje për një subjekt të caktuar politik, por si përgjegjësi institucionale.
“Ky nuk është një favor për PDK-në. Është detyrim dhe nder për secilin prej nesh që ta mbrojmë UÇK-në, të kaluarën tonë dhe të ardhmen tonë”, ka deklaruar ajo.
Çitaku e ka mbyllur reagimin me një tjetër thirrje për Kurtin që të paraqitet në Kuvend dhe të votojë projektligjin pa vonesa.
Reagimi i saj i plotë:
Albin,
Eja në Kuvend. Ndali lojërat. Kosova është më e madhe dhe më e rëndësishme se kalkulimet politike ditore.
Kanë mbetur edhe pak orë.
Ne jemi në Kuvend. Po ju presim, ju dhe të gjithë 91 deputetët që e votuan ligjin në lexim të parë.
Eja dhe votoje ligjin.
Ky nuk është një favor për PDK-në. Është detyrim dhe nder për secilin prej nesh që ta mbrojmë UÇK-në, të kaluarën tonë dhe të ardhmen tonë.
Mos vono më. Eja në Kuvend. Votoje ligjin. Pa vonesë./lajmi.net/