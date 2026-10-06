Incidenti me deputetin Fahrush Rexhepi – Një muaj paraburgim për Ekrem Selimin dhe Fatlum Zogajn, dyshohen për veprën penale “sulm ndaj presionit zyrtar”
Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar nga një muaj paraburgim për Ekrem Selimin dhe Fatlum Zogajn, të ndaluar pas tensioneve dhe përplasjeve gjatë protestës së 5 tetorit. Selimi, anëtar i Kryesisë së OVL-UÇK-së, u ndalua pas protestës, ndërsa Zogaj dyshohet për veprën penale “Sulm ndaj personit zyrtar”, lidhur me incidentin ku ishte përfshirë deputeti Fahrush…
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Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar nga një muaj paraburgim për Ekrem Selimin dhe Fatlum Zogajn, të ndaluar pas tensioneve dhe përplasjeve gjatë protestës së 5 tetorit.
Selimi, anëtar i Kryesisë së OVL-UÇK-së, u ndalua pas protestës, ndërsa Zogaj dyshohet për veprën penale “Sulm ndaj personit zyrtar”, lidhur me incidentin ku ishte përfshirë deputeti Fahrush Rexhepi.
Të dy do të qëndrojnë në paraburgim për një muaj, sipas vendimit të Gjykatës.