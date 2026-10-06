Cakolli për Sejdiun: Kosovës nuk i bëhet nder që President të jetë dikush që ndryshon qëndrimet

Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka reaguar pas deklaratës së Bekim Sejdiut, i cili e ka rikonfirmuar tërheqjen nga kandidatura për President të Kosovës, pasi emri i tij u përmend sot nga kryeministri Albin Kurti. Cakolli ka thënë se, edhe nëse partitë politike do të arrinin një marrëveshje për zgjedhjen e Sejdiut, një…

Lajme

06/10/2026 18:58

Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka reaguar pas deklaratës së Bekim Sejdiut, i cili e ka rikonfirmuar tërheqjen nga kandidatura për President të Kosovës, pasi emri i tij u përmend sot nga kryeministri Albin Kurti.

Cakolli ka thënë se, edhe nëse partitë politike do të arrinin një marrëveshje për zgjedhjen e Sejdiut, një rikthim i tij në garë do të ishte problematik.

Këtë e ka lidhur me ndryshimin e qëndrimeve për shkak të zhvillimeve politike.

“Tash që profesor Bekim Sejdiu e paska rikonfirmuar tërheqjen nga kandidatura presidenciale, edhe sikur partitë të arrinin ndërkohë marrëveshje për zgjedhjen e tij, Kosovës nuk do t’i bënte nder që President të bëhej dikush që i ndryshon qëndrimet për shkak të “zhvillimeve” politike apo me kërkesë të liderëve partiakë” – ka shkruar ai në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

BDI thirrje partive politike në Kosovë: Interesi kombëtar dhe vlerat e...

October 6, 2026

Çitaku: Albin, eja në Kuvend, ndali lojërat – Kosova është më...

October 6, 2026

Incidenti me deputetin Fahrush Rexhepi – Një muaj paraburgim për Ekrem...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

October 4, 2026

Trump: Pesë mijë dollarë për çdo amerikan nëse republikanët fitojnë zgjedhjet...

Lajme të fundit

BDI thirrje partive politike në Kosovë: Interesi kombëtar...

Çitaku: Albin, eja në Kuvend, ndali lojërat –...

Incidenti me deputetin Fahrush Rexhepi – Një muaj...

Zyrtare: Kosova U21 kundër Finlandës, rikthehet në formacionin...