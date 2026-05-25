Namazi i Bajramit falet në ora 06:30 në Shqipëri
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka njoftuar të gjithë besimtarët myslimanë se Kurban Bajrami do të falet ditën e mërkurë, më 27 maj, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, në ora 06:00 do të hapet programi, ndërsa falja e namazit të Bajramit do të nisë nga ora 06:30. Gjithashtu bëhet e ditur se…
Gjithashtu bëhet e ditur se pritjet tradicionale me rastin e festës së Kurban Bajramit do të zhvillohen në selinë e KMSH-së, nga ora 09:00 deri në orën 12:00.
PROGRAMI I PLOTË I FALJES SË KURBAN BAJRAMIT:
06:00 – Hapja e programit
06:05 – Lexim Kurani, Hafiz Enes Hyka
06:10 – Fjala përshëndetëse e Kryetarit të KMSH-së, H. Bujar Spahiu
06:20 – Ligjëratë nga Nënkryetari i KMSH-së, z. Taulant Bica
06:30 – Falja e namazit të Bajramit, prin Kryetari i KMSH-së
06:35 – Hutbeja e Bajramit nga Myftiu i Tiranës, z. Bilal Teqja
Ftojmë të gjithë besimtarët që brenda mundësive të pajisen me sixhade për të qenë sa më komod gjatë faljes.