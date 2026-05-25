Namazi i Bajramit falet në ora 06:30 në Shqipëri

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka njoftuar të gjithë besimtarët myslimanë se Kurban Bajrami do të falet ditën e mërkurë, më 27 maj, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, në ora 06:00 do të hapet programi, ndërsa falja e namazit të Bajramit do të nisë nga ora 06:30. Gjithashtu bëhet e ditur se…

25/05/2026 14:30

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka njoftuar të gjithë besimtarët myslimanë se Kurban Bajrami do të falet ditën e mërkurë, më 27 maj, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë.

Sipas njoftimit zyrtar, në ora 06:00 do të hapet programi, ndërsa falja e namazit të Bajramit do të nisë nga ora 06:30.

Gjithashtu bëhet e ditur se pritjet tradicionale me rastin e festës së Kurban Bajramit do të zhvillohen në selinë e KMSH-së, nga ora 09:00 deri në orën 12:00.

PROGRAMI I PLOTË I FALJES SË KURBAN BAJRAMIT:

06:00 – Hapja e programit

06:05 – Lexim Kurani, Hafiz Enes Hyka

06:10 – Fjala përshëndetëse e Kryetarit të KMSH-së, H. Bujar Spahiu

06:20 – Ligjëratë nga Nënkryetari i KMSH-së, z. Taulant Bica

06:30 – Falja e namazit të Bajramit, prin Kryetari i KMSH-së

06:35 – Hutbeja e Bajramit nga Myftiu i Tiranës, z. Bilal Teqja

Ftojmë të gjithë besimtarët që brenda mundësive të pajisen me sixhade për të qenë sa më komod gjatë faljes.

Artikuj të ngjashëm

May 25, 2026

Xi e shpërblen Vuçiqin me “Medaljen e Miqësisë” gjatë vizitës së...

May 25, 2026

Kosova dhe Shqipëria do të bashkojnë në sigurinë e kufirit

May 25, 2026

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

May 25, 2026

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq firmos 23 marrëveshje...

May 25, 2026

Fituesit dhe humbësit e sezonit në Premier League

May 25, 2026

Abazi: Ferizajasit nuk e duan shumë klubin nga ana financiare

Lajme të fundit

Xi e shpërblen Vuçiqin me “Medaljen e Miqësisë”...

Kosova dhe Shqipëria do të bashkojnë në sigurinë e kufirit

Mbi 1.5 milionë pelegrinë kanë mbërritur në Mekë për haxh

​Kina zgjeron ndikimin në Ballkan përmes Serbisë: Vuçiq...