Nagavci: Vetëvendosje s’ka gisht në shkarkimin e Blerim Isufajt

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka komentuar shkarkimin e Blerim Isufajt nga detyra. Nagavci ka thënë se institucionet përkatëse janë të pavarura dhe se vendimet e tyre merren në kuadër të mandatit dhe kompetencave që kanë. “Këto janë institucione të pavarura dhe e përfundojnë detyrën e tyre në kuadër të mandatit…

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03/10/2026 08:53

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka komentuar shkarkimin e Blerim Isufajt nga detyra.

Nagavci ka thënë se institucionet përkatëse janë të pavarura dhe se vendimet e tyre merren në kuadër të mandatit dhe kompetencave që kanë.

“Këto janë institucione të pavarura dhe e përfundojnë detyrën e tyre në kuadër të mandatit dhe unë besoj që ky është vendim i organeve kompetente që e kanë shqyrtuar dhe nuk mund të them që Lëvizja Vetëvendosje ka gisht në këtë shkarkim të Blerim Isufajt”, tha Nagavci.

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