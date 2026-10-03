Sulmohet dhe kanoset një grua në Fushë Kosovë, i dyshuari në arrati

Një grua në Fushë Kosovë ka raportuar në Polici se është sulmuar fizikisht dhe kanosur nga një burrë me të cilin bashkëjeton. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 2 tetor, rreth orës 05:55. Viktima ka pranuar tretman mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). I dyshuari është larguar nga…

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03/10/2026 08:29

Një grua në Fushë Kosovë ka raportuar në Polici se është sulmuar fizikisht dhe kanosur nga një burrë me të cilin bashkëjeton.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 2 tetor, rreth orës 05:55.

Viktima ka pranuar tretman mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).

I dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes dhe aktualisht ndodhet në arrati.

“Fushë Kosovë 02.10.2026 – 05:55. Është raportuar se një femër kosovare, ishte sulmuar fizikisht dhe kanosur nga i dyshuari mashkull kosovar, me të cilin bashkëjetojnë. Viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor. I dyshuari gjendet në arrati. Rasti është duke u hetuar”.

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