Deputetja e PDK: Dërgimi në Kuvend i ligjit për Specialen nga Qeveria hap me rëndësi, procedura për votim në dy lexime duhet të nis sot
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu-Shoshi e ka konsideruar hap të rëndësishëm veprimin e Qeverisë Kurti për dërgimin në Kuvendt ë plotësim-ndryshim të Ligjit për Specialen. Postimi i plotë: Dërgimi nga Qeveria në Kuvend i plotësim-ndryshimit të Ligjit për Dhomat e Specializuara është një hap i rëndësishëm. Tani është radha e Kuvendit. Ligji…
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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu-Shoshi e ka konsideruar hap të rëndësishëm veprimin e Qeverisë Kurti për dërgimin në Kuvendt ë plotësim-ndryshim të Ligjit për Specialen.
Postimi i plotë:
Dërgimi nga Qeveria në Kuvend i plotësim-ndryshimit të Ligjit për Dhomat e Specializuara është një hap i rëndësishëm.
Tani është radha e Kuvendit.
Ligji duhet të trajtohet dhe të votohet në të dy leximet. Prandaj, procedura duhet të nisë SOT në seancën e Kuvendit, duke pasur parasysh afatin prej 72 orësh ndërmjet dy leximeve.
Paralelisht, Kosovës i duhet një strategji e koordinuar juridike dhe diplomatike, me ekspertë vendorë e ndërkombëtarë, për procesin e apelimit të vendimit të 16 shtatorit dhe për mbrojtjen e së vërtetës për luftën çlirimtare të UÇK-së.
Nëse vendi shkon në zgjedhje pa e përfunduar këtë proces, rrezikojmë ta pamundësojmë mbështetjen institucionale që ua kemi borxh çlirimtarëve, gjakut të derdhur dhe ëndrrës sonë për liri.
Kjo çështje është mbi partitë dhe mbi kalkulimet politike.
Këtu nuk ka pozitë e opozitë. Ka interes shtetëror.