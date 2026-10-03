Vjedhje në një kishë në Lipjan, vidhen 50 euro dhe një thikë
Një rast vjedhjeje është raportuar në rrugën “Shën Flori” në Lipjan. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, më 2 tetor një burrë kosovar ka njoftuar policinë se persona të panjohur kanë hyrë në një kishë dhe kanë vjedhur 50 euro dhe një thikë. Policia ka nisur hetimet lidhur me rastin, ndërsa të dyshuarit ende…
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Një rast vjedhjeje është raportuar në rrugën “Shën Flori” në Lipjan.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, më 2 tetor një burrë kosovar ka njoftuar policinë se persona të panjohur kanë hyrë në një kishë dhe kanë vjedhur 50 euro dhe një thikë.
Policia ka nisur hetimet lidhur me rastin, ndërsa të dyshuarit ende nuk janë identifikuar.
“Rr. Shën Flori, Lipjan 01.10.2026 – 17:00. Me 02.10.2026 ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se persona të panjohur kanë hyrë në kishë dhe aty kanë vjedhur 50€ dhe një thikë. Rasti është duke u hetuar”.