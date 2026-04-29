Musliu kritikon ashpër Kurtin: Paralajmëron rrezik të diktaturës pas zhvillimeve politike në vend
Ish-deputetja e PDK-së Ganimete Musliu, ka folur rreth dështimit të zgjedhjes së presidentit, ku ka pasur kritika të ashpra ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe Lëvizjes Vetëvendosje.
Musliu deklaroi se nuk do të dëshironte që vendi të kthehej në komunizëm dhe që të kontrollohej nga një person.
“Diktatura mund të instalohet brenda një nate, por duhen mbi 40 vjet për ta rrënuar ose për të dal nga diktatura. Futesh lehtë në diktaturë, me një neglizhencë dhe me një pakujdesi me ato sjelljet që i pamë ditëve të fundit, por të duhet mbi 40 vjet për të dalë”, deklaroi ajo në KlanKosova.
Mbrëmë në mesnatë edhe zyrtarisht u shpërbë legjislatura e 10-të e Kuvendit të Kosovës.
Bazuar në Kushtetutë, Zgjedhjet e Parakohshme duhet të mbahen jo më larg se 45 ditë nga momenti i shpëndarjes së Parlamentit.