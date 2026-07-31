​Muhaxheri pas rikonfirmimit të Abdixhikut në krye të LDK-së: Mirëmëngjesi 152 zemra qëndrestare

Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, ka reaguar pas rikonfirmimit të Lumir Abdixhikut në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK). Muhaxheri, i cili ishte pjesë e grupit të delegatëve që nuk e mbështetën kandidaturën e Abdixhikut në Kuvendin Zgjedhor të partisë, ka publikuar një status të shkurtër në Facebook. “Mirëmëngjes 152 zemra qëndrestare”,…

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31/07/2026 10:51

Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, ka reaguar pas rikonfirmimit të Lumir Abdixhikut në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).

Muhaxheri, i cili ishte pjesë e grupit të delegatëve që nuk e mbështetën kandidaturën e Abdixhikut në Kuvendin Zgjedhor të partisë, ka publikuar një status të shkurtër në Facebook.

“Mirëmëngjes 152 zemra qëndrestare”, ka shkruar ai.

Numri “152” i përmendur në postim i referohet numrit të delegatëve që votuan pro Lumir Abdixhiku në krye të LDK-së, në Kuvendin Zgjedhor të mbajtur të enjten në mbrëmje.

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