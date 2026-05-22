MPB alarmon qytetarët që po marrin mesazhe mashtruese në emër të saj: As ne, as Policia nuk dërgojmë SMS për shkelje në trafik
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) njofton qytetarët se ditëve të fundit janë raportuar raste të mesazheve mashtruese (SMS), të cilat pretendojnë të jenë dërguar nga Ministria lidhur me shkelje të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor.
Në këto mesazhe përfshihen vegëza (links) të cilat janë të rreme dhe kanë për qëllim keqpërdorimin e të dhënave personale ose financiare të qytetarëve, transmeton lajmi.net.
MPB bën thirrje që qytetarët t’i injorojnë këto mesazhe, të mos klikojnë në linke dhe të mos japin informacion personal ose bankar.
Ministria sqaron se kompetencat për shqiptimin e gjobave për kundërvajtje në trafik i takojnë Policisë së Kosovës, dhe as ajo dhe as Policia nuk dërgojnë SMS për shkelje eventuale në trafik, apo nuk kërkojnë pagesa përmes vegëzave elektronike.
MPB thekson se qëndron e përkushtuar në mbrojtjen e qytetarëve nga mashtrimet kibernetike dhe në informimin e drejtë për të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë publike.
