Miftaraj: Albin Kurti – politikan mesatar ballkanik që mund t’i fitojë zgjedhjet edhe për 20 vjet radhazi, duke e blerë votën e një qytetari të varfër me 100 euro
Ehat Miftaraj, e ka cilësuar si ‘’politikan mesatar ballkanik’’, kryeministrin në detyrë, Albin Kurti. Në postimin e tij, Miftaraj, ka thënë se, Kurti, s’është lider që do mbahet mend për vepra të mëdha apo të mira.
Miftaraj, ka thënë edhe se, vetëm gjatë qeverisjes së Kurtit, nga viti 2020 deri në 2026, ‘’afërsisht 300 mijë qytetarë kanë ikur nga Kosova’’.
Postimi i plotë:
Albin Kurti – politikan mesatar ballkanik që mund t’i fitojë zgjedhjet edhe për 20 vjet radhazi, duke e blerë votën e një qytetari të varfër me 100 euro.
Por kurrë lider që do të mbahet mend në librat e historisë për vepra të mëdha apo të mira.
Albini është një politikan mesatar ballkanik që, sapo del jashtë territorit të Republikës së Kosovës, trajtohet si kryeministër i një vendi të botës së tretë dhe i vendit më të varfër në Evropë, ku populli i tij daljen nga varfëria e gjen përmes një vize pune në Gjermani.
Vetëm gjatë qeverisjes së tij, nga viti 2020 deri më 2026, afërsisht 300 mijë qytetarë kanë ikur nga Kosova për të gjetur një vend pune në një shtet tjetër evropian.
I pari në katund pa dyshim, por i zgjebosur dhe i fundit sapo të dal jashtë katunit të tij