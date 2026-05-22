Ngushtica e Hormuzit nën presion: Sekretari amerikan i Shtetit flet për skenar emergjent
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka bërë thirrje për hartimin e një plani emergjent për Ngushticën e Hormuzit, nëse Irani vendos të vazhdojë bllokadën e këtij korridori strategjik detar.
“Po sikur Irani të vendosë të kontrollojë ngushticën dhe të vendosë tarifa për kalimin?” pyeti Rubio, duke theksuar se në një situatë të tillë duhet ndërmarrë veprime të menjëhershme, transmeton lajmi.net.
Ai shtoi se të gjitha vendet e prekura do të duhet të shqyrtojnë skenarë emergjentë, dhe se ka marrë pohime të shumta mbështetjeje për këtë qasje gjatë takimeve të tij në kuadër të NATO-s në Suedi. Rubio nuk përjashtoi mundësinë që disa vende anëtare të NATO-s të kontribuojnë në një ndërhyrje, edhe pse nuk e konsideroi këtë një mision të drejtpërdrejt të aleancës.
Historikisht, vendet evropiane të NATO-s kanë refuzuar kërkesat e ish-presidentit Donald Trump për ndërhyrje të drejtpërdrejtë në rast bllokade iraniane, duke preferuar një qasje që mbështet vetëm sigurimin e lundrueshmërisë nëse arrihet një marrëveshje paqësore.
Rubio gjithashtu vuri në dukje se në bisedimet me Iranin ka pasur disa përparime, por ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë opsione të tjera në tavolinë, duke i dhënë përparësi një zgjidhjeje diplomatike, por duke mos përjashtuar ndërhyrjen në rast të dështimit të negociatave./lajmi.net/