Moti gjatë ditës së sotme me diell dhe vranësira të shpërndara, vende vende mund të ketë edhe reshje shiu

Moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara, ku në disa zona, vranësirat mund të shoqërohen me reshje shiu. Temperatura minimale pritet të jenë nga 11 deri në 17°C, kurse temperaturat maksimale pritet të lëvizin nga 28 e deri në 33°C. Era do të fryej nga verilindja, me shpejtësi 1–7 m/s.

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01/09/2026 08:10

Moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara, ku në disa zona, vranësirat mund të shoqërohen me reshje shiu.

Temperatura minimale pritet të jenë nga 11 deri në 17°C, kurse temperaturat maksimale pritet të lëvizin nga 28 e deri në 33°C.

Era do të fryej nga verilindja, me shpejtësi 1–7 m/s.

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