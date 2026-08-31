Të martën mot me diell e vranësira, priten reshje shiu në disa zona

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se moti të martën, më 1 shtator, do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas parashikimit, në disa pjesë të vendit vranësirat mund të shoqërohen edhe me reshje shiu, transmeton lajmi.net. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të…

Lajme

31/08/2026 23:51

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se moti të martën, më 1 shtator, do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara.

Sipas parashikimit, në disa pjesë të vendit vranësirat mund të shoqërohen edhe me reshje shiu, transmeton lajmi.net.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 28 deri në 33 gradë Celsius.

Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi prej 1 deri në 7 metra për sekondë.

Kushtet e motit pritet të jenë përgjithësisht të favorshme për aktivitetet bujqësore, ndërsa reshjet lokale mund të ndikojnë përkohësisht në përmirësimin e lagështisë së tokës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2026

Vrasje e trefishtë në një poligon qitjeje në Mal të Zi,...

August 31, 2026

Hadërgjonaj mbështet Bekim Sejdiun për president: Personalitet me vlera tradicionale e...

August 31, 2026

Zelensky: Putini ende dëshiron që lufta të vazhdojë, shtatori mund të...

August 31, 2026

Mbi 700 të vdekur, mijëra të pagjetur – vazhdon kërkimi pas...

August 31, 2026

Trump: SHBA-ja do ta godasë ashpër Iranin

August 12, 2026

S’ki nevojë me prit hallën, dajën as asnjë familjar- produktet e...

Lajme të fundit

Barcelona s’ka të ndalur, shënon fitore bindëse kundër Vallecanos

Moment i tensionuar mes Justin dhe Hailey Bieber

Vrasje e trefishtë në një poligon qitjeje në...

Hadërgjonaj mbështet Bekim Sejdiun për president: Personalitet me...