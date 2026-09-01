Komunat protestojnë sot në Prishtinë, kundër ndërhyrjeve të Qeverisë

Asociacioni i Komunave të Kosovës organizon sot protestë para Qeverisë, në sheshin “Skënderbeu”, duke nisur nga ora 11:00. Protesta është paralajmëruar si paqësore dhe jopartiake. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, u ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen protestës, duke akuzuar Qeverinë për bllokim të buxheteve dhe projekteve komunale. Edhe kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini, ka…

Lajme

01/09/2026 08:18

Asociacioni i Komunave të Kosovës organizon sot protestë para Qeverisë, në sheshin “Skënderbeu”, duke nisur nga ora 11:00. Protesta është paralajmëruar si paqësore dhe jopartiake.

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, u ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen protestës, duke akuzuar Qeverinë për bllokim të buxheteve dhe projekteve komunale.

Edhe kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini, ka ftuar për pjesëmarrje, duke kundërshtuar, siç thotë ai, ndërhyrjen e nivelit qendror në kompetencat e komunave.

Protesta synon mbrojtjen e buxheteve, pronës dhe kompetencave komunale, si dhe kundërshtimin e ndërhyrjeve të nivelit qendror në autonominë lokale.

Artikuj të ngjashëm

September 1, 2026

PDK e AAK bllokojnë hyrjen e Qeverisë

September 1, 2026

Moti gjatë ditës së sotme me diell dhe vranësira të shpërndara,...

August 31, 2026

Të martën mot me diell e vranësira, priten reshje shiu në disa zona

August 31, 2026

Zelensky: Putini ende dëshiron që lufta të vazhdojë, shtatori mund të...

August 31, 2026

Mbi 700 të vdekur, mijëra të pagjetur – vazhdon kërkimi pas...

August 31, 2026

Trump: SHBA-ja do ta godasë ashpër Iranin

Lajme të fundit

PDK e AAK bllokojnë hyrjen e Qeverisë

Moti gjatë ditës së sotme me diell dhe...

Të martën mot me diell e vranësira, priten reshje shiu në disa zona

Barcelona s’ka të ndalur, shënon fitore bindëse kundër Vallecanos