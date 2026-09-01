Komunat protestojnë sot në Prishtinë, kundër ndërhyrjeve të Qeverisë
Asociacioni i Komunave të Kosovës organizon sot protestë para Qeverisë, në sheshin “Skënderbeu”, duke nisur nga ora 11:00. Protesta është paralajmëruar si paqësore dhe jopartiake. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, u ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen protestës, duke akuzuar Qeverinë për bllokim të buxheteve dhe projekteve komunale. Edhe kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini, ka…
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Asociacioni i Komunave të Kosovës organizon sot protestë para Qeverisë, në sheshin “Skënderbeu”, duke nisur nga ora 11:00. Protesta është paralajmëruar si paqësore dhe jopartiake.
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, u ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen protestës, duke akuzuar Qeverinë për bllokim të buxheteve dhe projekteve komunale.
Edhe kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini, ka ftuar për pjesëmarrje, duke kundërshtuar, siç thotë ai, ndërhyrjen e nivelit qendror në kompetencat e komunave.
Protesta synon mbrojtjen e buxheteve, pronës dhe kompetencave komunale, si dhe kundërshtimin e ndërhyrjeve të nivelit qendror në autonominë lokale.