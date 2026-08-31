Zelensky: Putini ende dëshiron që lufta të vazhdojë, shtatori mund të ndryshojë shumë

Presidenti i Ukrainës, Volidymyr Zelensky ka deklaruar se Rusia dëshiron që lufta të vazhdojë, derisa ka paralajmëruar se shtatori mund të sjellë shumë ndryshime. Në një video adresim, ai ka thënë se agjencitë e inteligjencës ukrainase dhe aleate po marrin sinjale se presidenti rus, Vladimir Putin është i vendosur të vazhdojë luftën “Ne kemi nevojë…

Bota

31/08/2026 23:14

Presidenti i Ukrainës, Volidymyr Zelensky ka deklaruar se Rusia dëshiron që lufta të vazhdojë, derisa ka paralajmëruar se shtatori mund të sjellë shumë ndryshime.

Në një video adresim, ai ka thënë se agjencitë e inteligjencës ukrainase dhe aleate po marrin sinjale se presidenti rus, Vladimir Putin është i vendosur të vazhdojë luftën

“Ne kemi nevojë që Putini dhe Moska të kenë mendësinë për t’i dhënë fund luftës, jo për të vazhduar luftën”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se dëshira e Putinit për vazhdimin e luftës vjen pavarësisht se shumica e rusëve janë për ndalimin e konfliktit.

“Do të shohim se çfarë mund të arrijnë të dërguarit e Presidentit të SHBA-së. Shtatori mund të ndryshojë shumë, dhe së bashku me partnerët tanë, duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur jetët dhe për të arritur paqen.”, ka thënë Zelensky.

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2026

Mbi 700 të vdekur, mijëra të pagjetur – vazhdon kërkimi pas...

August 31, 2026

Trump: SHBA-ja do ta godasë ashpër Iranin

Lajme të fundit

Moment i tensionuar mes Justin dhe Hailey Bieber

Vrasje e trefishtë në një poligon qitjeje në...

Hadërgjonaj mbështet Bekim Sejdiun për president: Personalitet me...

Kosova importoi mbi 50 milionë euro mish nga Brazili, ende pa masa kufizuese