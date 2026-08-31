Mbi 700 të vdekur, mijëra të pagjetur – vazhdon kërkimi pas përmbytjeve shkatërruese në Nepal
Operacionet e kërkim-shpëtimit dhe pastrimit po vazhdojnë në Nepal, disa ditë pas përmbytjeve shkatërruese që goditën disa distrikte të vendit. Autoritetet nepaleze kanë bërë të ditur se deri më 30 gusht janë nxjerrë 734 trupa, ndërsa rreth 2,498 persona vazhdojnë të konsiderohen të pagjetur. Mbi 8,100 persona janë shpëtuar nga zonat e prekura. Në operacionet…
Bota
Operacionet e kërkim-shpëtimit dhe pastrimit po vazhdojnë në Nepal, disa ditë pas përmbytjeve shkatërruese që goditën disa distrikte të vendit.
Autoritetet nepaleze kanë bërë të ditur se deri më 30 gusht janë nxjerrë 734 trupa, ndërsa rreth 2,498 persona vazhdojnë të konsiderohen të pagjetur. Mbi 8,100 persona janë shpëtuar nga zonat e prekura.
Në operacionet e kërkimit, shpëtimit dhe ndihmës janë mobilizuar rreth 19 mijë pjesëtarë të forcave të sigurisë dhe 16 helikopterë. Ekipet po përqendrohen veçanërisht në personat që ende nuk dihet se ku ndodhen, përfshirë edhe shtetas të huaj.
Distriktet Rasuwa, Nuwakot dhe Dhading janë ndër zonat më të goditura nga përmbytjet e 26 gushtit, të cilat shkaktuan dëme të mëdha në shtëpi, rrugë, ura, shkolla dhe objekte shëndetësore. Në Dhading, banorët dhe ekipet lokale kanë nisur punën për largimin e baltës dhe mbeturinave nga zonat e prekura.
Përveç kërkimit për të pagjeturit, ekipet po punojnë edhe për menaxhimin dhe identifikimin e trupave të gjetur. Autoritetet kanë angazhuar edhe ekspertë të mjekësisë ligjore, ndërsa ekipe nga India, Kina dhe Koreja e Jugut po ndihmojnë në përpjekjet për nxjerrjen e personave që mund të kenë mbetur të bllokuar në tunele.
Një nga pikat kryesore të operacioneve mbetet qendra e trajnimit të ushtrisë nepaleze në Maithali, në distriktin Nuwakot, ku familjarë të shumtë janë mbledhur në kërkim të të afërmve të zhdukur.
Përmbytjet e 26 gushtit prekën rëndë rrjedhën e lumit Bhotekoshi dhe zonat përreth, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar se operacionet e kërkimit dhe verifikimit do të vazhdojnë dhe shifrat mund të ndryshojnë.