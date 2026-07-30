Mot i nxehtë dhe me diell të premten, temperaturat deri në 38 gradë
Moti të premten, më 31 korrik, pritet të jetë kryesisht me diell dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës. Sipas parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 13 deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 30 deri në 38 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Era do të…
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Moti të premten, më 31 korrik, pritet të jetë kryesisht me diell dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës.
Sipas parashikimit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 13 deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 30 deri në 38 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë nga drejtimet perëndimore dhe veriperëndimore, me intensitet të dobët deri mesatar, me shpejtësi prej 1 deri në 6 metra për sekondë.
Vendi do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm dhe temperatura të larta gjatë ditës./lajmi.net/