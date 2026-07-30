Nesër mbahet seanca ndaj 21 të akuzuarve për krime lufte
Në Gjykatën Themelore në Prishtinë pritet të mbahet nesër seanca e shqyrtimit fillestar në rastin penal ndaj 21 personave të akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile. Sipas njoftimit të Departamentit Special të Gjykatës, të pandehur në këtë rast janë Zllatomir Peshiq, Mlladen Cirkoviq, Radomir Markoviq, Dushko Adamoviq, Obrad Stevanoviq, Zhivko Trajkoviq, Goran Radosavleviq, Bogolub…
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Në Gjykatën Themelore në Prishtinë pritet të mbahet nesër seanca e shqyrtimit fillestar në rastin penal ndaj 21 personave të akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile.
Sipas njoftimit të Departamentit Special të Gjykatës, të pandehur në këtë rast janë Zllatomir Peshiq, Mlladen Cirkoviq, Radomir Markoviq, Dushko Adamoviq, Obrad Stevanoviq, Zhivko Trajkoviq, Goran Radosavleviq, Bogolub Janiçqviq, Sllavisha Ivanoviq, Boshko Vukiqeviq, Sreten Popoviq, Nikolla Petroviq, Kërsman Jellliq, Lubisha Stojimiroviq, Bozhidar Deliq, Radojko Stefanoviq, Dragan Zhivanoviq, Milosh Gjoshan, Lubinko Cvetiq, Bozhidar Filiq dhe Milovan Kovaçeviq.
Ata akuzohen për veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”.
Gjykata ka bërë të ditur se, sipas propozimit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, procesi gjyqësor pritet të zhvillohet në mungesë të të pandehurve, pasi ata kanë qenë të paarritshëm deri në momentin e ngritjes së aktakuzës.
Përmes njoftimit publik, Gjykata u ka bërë thirrje të akuzuarve që të paraqiten dhe të dorëzohen para organeve të ndjekjes së Republikës së Kosovës.