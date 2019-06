Moreno me një gjest të madh pas triumfit në LK – Nuk e harron Reyesin

Sot gjatë ditës, ish ylli i Arsenal, Real Madrid, Sevilla e Atletico Madrid, Jose Antonio Reyes, ka ndërruar jetë, si pasojë e një aksidenti me veturë.

Lajmi për vdekjen e Reyes shokoi botën e futbollit. Ky lajm sigurisht e mërziti pa masë edhe yllin e Liverpool, Moreno, i cili dikur luante me Reyesin tek Sevilla.

Spanjolli nuk harroi që të ‘merrte me vete’ në ‘Wanda Metropolitano’, duke ia dedikuar triumfin.

‘Të dua vëllai’ shkruhej në maicën e Moreno, dedikuar Antonio Reyesit. /Lajmi.net/

"Te quiero hermano."

