Moment i sikletshëm në “Dance with me”, ja çfarë i ndodhi balerinës

Është publikuar video nga një moment i sikletshëm që i ndodhi balerinës në “Dance with me”.

Balerina Alba Hoxha është përballur me një moment të sikletshëm teksa realizonte numrin me Valer Kolnikajn, ish-banorin e ‘Big Brother’ që konkuron në spektaklin “Dance With Me”, shkruan lajmi.net.

Nëpërmjet një postimi në Instagram ku e ka publikuar një video balerina e ka ndarë pikërisht këtë moment me ndjekësit e saj duke e pranuar me shumë sportivitet atë se çfarë i ka ndodhur.

“Epo gjera qe ndodhin jane … Ne jete shpesh ndeshemi me pengesa e rrezime dhe nuk eshte deshtim nese rrezohesh por eshte sukses nese arrin te ringrihesh…”, ka shkruar ajo./Lajmi.net/