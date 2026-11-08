Mjegull në fillim të javës, shi i herëpashershëm dhe rritje e temperaturave deri në 19 gradë – Moti për javën e ardhshme

Gjatë javës së ardhshme moti mbi vendin tonë do të karakterizohet me vranësira të shpeshta, intervale diellore dhe reshje të herëpashershme shiu, transmeton KosovaPress. Në orët e mëngjesit në shumë zona pritet paraqitje e mjegullës, kryesisht ditën e hënë dhe të martë. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa…

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08/11/2026 23:38

Gjatë javës së ardhshme moti mbi vendin tonë do të karakterizohet me vranësira të shpeshta, intervale diellore dhe reshje të herëpashershme shiu, transmeton KosovaPress.

Në orët e mëngjesit në shumë zona pritet paraqitje e mjegullës, kryesisht ditën e hënë dhe të martë.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 11 deri në 19 gradë Celsius.

Nga mesi i javës pritet rritje graduale e temperaturave. Kushtet biometeorologjike do të jenë të ndryshueshme, ndërsa lagështia e shtuar mund të ndikojë te personat e ndjeshëm.

E hënë:

Mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu. Në mëngjes në shumë zona parashikohet të ketë mjegull në orët e hershme të mëngjesit. Temperaturat minimale do të variojnë nga 1 deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 6-11 gradë Celsius. Era do të fryjë nga juglindja me shpejtësi 1-4 metra për sekondë.

E martë:

Mot me vranësira të shpërndara dhe me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 9-14 gradë Celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-3 metra për sekondë.

E mërkurë:

Mot i vranët dhe me intervale diellore. Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin reshje shiu. Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 2-5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 11-15 gradë Celsius. Era do të fryjë nga juglindja me shpejtësi 1-4 metra për sekondë.

E enjte:

Mot i vranët dhe me intervale diellore. Temperaturat do të shënojnë rritje, ku minimalja do të jetë 2-7 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të lëvizë ndërmjet 15-19 gradë Celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-3 metra për sekondë.

E premte:

Mot i vranët vende-vende me reshje shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 15-19 gradë Celsius. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-3 metra për sekondë, thuhet në raportin e parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Gjatë kësaj jave, kushtet biometeorologjike do të jenë të ndryshueshme, si pasojë e vranësirave, reshjeve të herëpashershme të shiut dhe mjegullës në orët e mëngjesit.

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