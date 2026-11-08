Trump flet për fitoren e demokratëve në zgjedhjet e mesit të mandatit: Amerika bëri një hap gjigant prapa në histori
Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit, duke e cilësuar rezultatin si një “hap gjigant prapa në histori” për Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ai premtoi se partia e tij do të rikthehet më e fortë se kurrë. “Amerika bëri një hap gjigant prapa në histori me…
Bota
Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas humbjes së republikanëve në zgjedhjet e mesit të mandatit, duke e cilësuar rezultatin si një “hap gjigant prapa në histori” për Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ai premtoi se partia e tij do të rikthehet më e fortë se kurrë.
“Amerika bëri një hap gjigant prapa në histori me rezultatet e zgjedhjeve të fundit. Por mos kini frikë, do të rikthehemi më të mëdhenj dhe më të fortë se kurrë”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Humbja elektorale ka bërë që Partia Republikane të humbasë kontrollin e të dy dhomave të Kongresit amerikan. Ky zhvillim pritet t’ia vështirësojë Trumpit miratimin e ligjeve dhe zbatimin e programit të tij politik gjatë dy viteve të mbetura në Shtëpinë e Bardhë.
Pas rezultatit zgjedhor, presidenti amerikan ka mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj shumicës së ardhshme demokrate në Kongres.
Të premten, Trump emëroi këshilltarin e tij Stephen Miller, një figurë e njohur e së djathtës ekstreme, në postin strategjik të shefit të kabinetit të Shtëpisë së Bardhë.
Ndërkohë, të shtunën, ai njoftoi se i kishte ofruar postin e zëdhënësit të Shtëpisë së Bardhë Dana White, presidentit të UFC-së, organizatës më të madhe në botë të arteve marciale mikse (MMA).
Deklaratat dhe emërimet e fundit tregojnë se Trump po përgatitet për një përballje të vështirë politike me demokratët, të cilët do të kenë shumicën në të dy dhomat e Kongresit.