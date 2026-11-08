Dy vrasjet e fundit në Kosovë: Ministria e Familjes në pritje të raportit për QPS-të në Pejë e Gjilan, masat në duar të komunave
Dy ministri tashmë kanë nxjerrë raporte me gjetje për dështimin institucional që patën fund fatal për Arlinda Zekajn. Pas asaj të Drejtësisë dhe Punëve të Brendhsm, tani Ministria për Punë dhe Familje, po pret një raport që ka në llupë veprimet e Qendrës për Punë Sociale në Pejë. Sipas Hotit, raporti do të finalizohet brenda…
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Dy ministri tashmë kanë nxjerrë raporte me gjetje për dështimin institucional që patën fund fatal për Arlinda Zekajn.
Pas asaj të Drejtësisë dhe Punëve të Brendhsm, tani Ministria për Punë dhe Familje, po pret një raport që ka në llupë veprimet e Qendrës për Punë Sociale në Pejë.
Sipas Hotit, raporti do të finalizohet brenda ditësh, por paralelisht është duke u shikuar edhe roli i Qendrës në Gjilan, pas rastit të rëndë që rezultoi me vdekjen e dy personave, përfshirë këtu një foshnje.
“Ditën që ka ndodhë rasti, divizioni i inspektimit ka shkuar në Pejë e ka marr komplet dosjen, i ka intervistuar edhe zyrtarët që punojnë në qendrën për punë sociale dhe në Gjilan me rastin që ndodhi para do dite fatkeqësisht foshnjen e vogël, raporti ende nuk ka përfunduar nuk e kemi raportin përfundimtar ka disa të gjetura që smundem me i thanë pa përfunduar raporti”, ka deklaruar Andin Hoti – Ministër i Punës, Familjes për Dukagjinin.
Në raport me masat nga gjetjet eventuale, ministri Hoti, thotë se vendimi u mbetet organeve lokale, konkretisht kryetarit të Komunës.
“Divizioni i inspektimit e ka për detyrë me shiqu a po implementohen politikat në kuadër të qendrave për punë sociale, por masat që ne mund të marrim nuk janë të mëdhaja sepse ne cka bëjmë me raportin përfundimtar e qon te kryetari i komunës së Pejës, dhe kërkon nga ai të ndërmarr masa disiplinore ndaj zyrtarëve të QPS-së, tash varet nuk po them prej vullnetit sepse ai e ka obligim ligjor por nuk mundem unë me ndërhy”, ka theksuar ai.
Qendrat për punë sociale në Kosovë, vazhdimisht përballen me probleme të shumta, duke filluar nga mungesa e stafit e mungesa e kushteve.
Por edhe kontakti me to në raste është i vështirë, për çka Yll Bokshi, avokat në komunën e Gjakovës, me vet iniciativë ka krijuar një ueb-faqe e cila përmban numrat kontaktues e më shumë informacione për to.
Bokshi flet për nevojën e reformimit të Qendrave, duke theksuar rëndësinë e tyre.
“Duhet me pas me ndrru baza ligjore me u ndry i gjithe procesi me u shty puntoret social këtu në Kosovë sa kam informacion nuk ka strehimore nuk ka jetimore që i thojnë ka organizata joqeveritare që i organizojnë ato që marrin fondacione prej shtetit, ish dasht me qenë dicka në kuadër të shtetit…Këtu në Kosovë derisa duhet me vdek dikush ose me ndodh naj skandal për me reflektu shpresoj që ngjarjet e fundit të jenë pasqyre për me reflektu dhe në mënyrë urgjente me u bë reforma..”, ka theksuar Yll Bokshi – Avokat.
Ministria e Punës e Familjes ka përpiluar një raport për Qendrën për Punë Sociale në Lipjan, pas rastit rëndë të keqtrajtimit të një 5 vjeçari, për të cilin sipas ministrit Hoti vetëm një zyrtar është suspenduar, ndërsa Komuna nuk u ka ofruar informacione të tjera se çfarë ka ndodhur me rekomandimet e dhëna.
Ngjashëm, nga kjo komunë kanë vepruar edhe me kërkesat e televizionit për të kuptuar më shumë për masat e rekomandimet e dala nga raporti dhe zbatimin e tyre.