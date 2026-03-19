Mirlind Daku s’ja del të rikuperohet, mungon ndaj Polonisë
Sulmuesi i Rubin Kazanit, Mirlind Daku, do të mungojë në ndeshjen e rëndësishme ndaj Polonisë më 26 mars, e vlefshme për fazën “Play-Off” të Kupës së Botës 2026.
Burime të Indeksonline bëjnë të ditur se 28-vjeçari nuk ka arritur të rikuperohet në kohë nga dëmtimi dhe për pasojë nuk do të jetë në dispozicion për këtë përballje.
Mungesa e Dakut konsiderohet një goditje e madhe për Kombëtaren shqiptare dhe trajnerin Sylvinho, duke parë formën e mirë që sulmuesi ka treguar së fundmi me klubin e tij.
Sipas informacioneve, lojtari pritet të rikthehet pas ndeshjeve të kombëtareve, nëse rikuperimi i tij shkon sipas planit.