​Miratohet Udhëzimi i ri Admistrativ për Procesin e Gradimit në Policinë e Kosovës

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha bënë të ditur se u miratua Udhëzimi i ri Admistrativ për Procesin e Gradimit në Policinë e Kosovës. “Përmes këtij Udhëzimi, zyrtarët policor që nuk janë graduar prej mbi 10 vite, do të mund të hyjnë…

Lajme

22/05/2026 23:12

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha bënë të ditur se u miratua Udhëzimi i ri Admistrativ për Procesin e Gradimit në Policinë e Kosovës.

“Përmes këtij Udhëzimi, zyrtarët policor që nuk janë graduar prej mbi 10 vite, do të mund të hyjnë në proces për dy grada njëherazi. Me 26 qershor do të mbahet testi për gradën Toger, për të cilin do të mund të aplikojnë Polic dhe Rreshterë.

Urime dhe suksese të gjithë pjesëtarëve të Policisë së Kosovës”, shkroi Sveçla.

Artikuj të ngjashëm

May 22, 2026

Parashikimi i motit për të shtunën

May 22, 2026

BE i jep Shqipërisë 21 milionë euro për forcimin e kapaciteteve ushtarake

May 22, 2026

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë së shpejti – ata...

May 22, 2026

Ngushtica e Hormuzit nën presion: Sekretari amerikan i Shtetit flet për...

May 22, 2026

KE mirëpret diskutimin për afrimin e Ballkanit dhe Ukrainës me BE-në

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të shtunën

BE i jep Shqipërisë 21 milionë euro për forcimin e kapaciteteve ushtarake

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë së...

E trishtë: Vdes humoristi i njohur shqiptar, Fadil Gashi