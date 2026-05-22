E trishtë: Vdes humoristi i njohur shqiptar, Fadil Gashi

22/05/2026 22:49

Është ndarë nga jeta humoristi i njohur shqiptar, Fadil Gashi.

Lajmin e kanë bërë të ditur familjarët e tij. Nga familja Gashi pohojnë se për varrimin e Fadilit, të gjithë do të njoftohen me kohë.

“Të Allahut jemi dhe vetëm tek AI është rikthimi!

Të dashur miq, sot na la vëllau ynë Fadil Gashi. Për detajet e varrimit ju njoftojmë me kohë” deklaron familja.

