MINT publikon detajet e fundit, nafta shtrenjtohet edhe sot

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka bërë të ditur situatën momentale të çmimeve të derivateve. Sipas njoftimit nga MINT- i del se çmimi i naftës në Kosovë është rritur sot edhe për një cent më tepër. Kësisoj dizeli sot kushto 1.89 euro për litër kurse benzinë 1.46 euro për litër. Po ashtu MINT ka…

Lajme

08/04/2026 10:12

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka bërë të ditur situatën momentale të çmimeve të derivateve.

Sipas njoftimit nga MINT- i del se çmimi i naftës në Kosovë është rritur sot edhe për një cent më tepër.

Kësisoj dizeli sot kushto 1.89 euro për litër kurse benzinë 1.46 euro për litër.

Po ashtu MINT ka porositur që ankesat, qytetarët mund t’i drejtojnë edhe përmes email adresës së konsumatorit./Lajmi.net/

