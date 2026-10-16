Klevi Metajt i vendoset masa “arrest shtëpie”, i riu që u kthye në simbol të revoltës studentore

Klevi Metaj, i riu që u kthye në një nga figurat simbol të protestës studentore në Shqipëri, pasi u përball me gjashtë efektivë policie, është lënë në masën e sigurisë “arrest në shtëpi”. Metaj vazhdon të qëndrojë në spital, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk është e mirë, sipas deklaratës së nënës së tij, Brikena…

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16/10/2026 12:52

Klevi Metaj, i riu u kthye një nga figurat simbol protestës studentore Shqipëri, pasi u përball me gjashtë efektivë policie, është lënë masën e sigurisë “arrest shtëpi”.

Metaj vazhdon qëndrojë spital, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk është e mirë, sipas deklaratës nënës tij, Brikena Metaj, transmeton lajmi.net.

Ajo ka rrëfyer vështirësitë për ta takuar birin pas ngjarjes, duke treguar se fillimisht kjo ishte e vështirë për shkak kushteve cilat ndodhej.

“Në fillim ishte e vështirë për ta takuar, sepse ai ishte kushtet e arrestit. Ai është spital, nuk është gjendje mirë”, ka deklaruar ajo.

Brikena Metaj e ka përshkruar birin si një djalë qetë, drejtë dhe sinqertë, duke theksuar se ai këmbëngul se nuk kishte bërë asgjë gabuar.

“Klevi është një djalë i qetë dhe është i drejtë dhe shumë i sinqertë. Nëse ka një prej vetive tij, është se është shumë i sinqertë. Ai thotë: ‘Unë isha rrugën time’”, u shpreh nëna e tij.

Pamjet e përballjes Metajt me gjashtë efektivët e policisë gjatë protestës bënë bujë dhe e kthyen riun një nga simbolet e revoltës studentore, një kohë kur protestuesit po shprehin pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë./lajmi.net/

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