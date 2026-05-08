Ministri i Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar mbyll vizitën në Kosovë: Mbetemi partner i palëkundur

Ministri i Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, Lord Vernon Coaker, ka qëndruar dje dhe sot për një vizitë në Kosovë. Ai ka thënë se Mbretëria e Bashkuar mbetet një  partner i palëkundur i Kosovës dhe një kontribues i rëndësishëm në NATO. Coaker ka shtuar se Mbretëria e Bashkuar është e përkushtuar ndaj sigurisë, stabilitetit dhe…

08/05/2026 17:04

Ministri i Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, Lord Vernon Coaker, ka qëndruar dje dhe sot për një vizitë në Kosovë.

Ai ka thënë se Mbretëria e Bashkuar mbetet një  partner i palëkundur i Kosovës dhe një kontribues i rëndësishëm në NATO.

Coaker ka shtuar se Mbretëria e Bashkuar është e përkushtuar ndaj sigurisë, stabilitetit dhe një të ardhmeje të përbashkët.

“Mbretëria e Bashkuar mbetet një partner i palëkundur i Kosovës, një kontribues i rëndësishëm në NATO dhe ne jemi të përkushtuar ndaj sigurisë, stabilitetit dhe një të ardhmeje të përbashkët”, ka deklaruar ai.

