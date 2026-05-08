Regjistrimi i votuesve nga diaspora: Mbi 21 mijë aplikime për dy ditë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se procesi i regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës po vazhdon me interesim të madh, duke kaluar mbi 21 mijë aplikime vetëm brenda dy ditëve të para të hapjes së afatit.
Sipas të dhënave zyrtare, mijëra qytetarë nga diaspora kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 6 qershorit, përmes mënyrës së votimit në përfaqësi diplomatike apo me postë.
Nga aplikimet e pranuara, një pjesë janë aprovuar, disa janë refuzuar, ndërsa mbi 11 mijë ende janë në proces shqyrtimi. Regjistrimet më të shumta kanë të bëjnë me votimin përmes postës, i cili nuk ka kufizim numerik, ndërsa votimi fizik në ambasada dhe konsullata ka kapacitet të përcaktuar.
Autoritetet zgjedhore theksojnë se procesi është duke u menaxhuar në mënyrë elektronike dhe do të vazhdojë deri më 17 maj, kur edhe përmbyllet afati për aplikim.
Sipas rregullave të KQZ-së, në rast se tejkalohet numri maksimal i votuesve në një përfaqësi diplomatike, qytetarët automatikisht orientohen për votim përmes postës.
Procesi i votimit jashtë vendit pritet të jetë një nga më të organizuarit deri më tani, pas ndryshimeve të reja të miratuara nga KQZ.