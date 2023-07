Milani “madh” po kthehet, kompleton transferimin e yllit zviceran… në pritje të lojtarit tjetër nigerian

Sulmuesi i Kombëtares së Zvicrës, Noah Okafor tashmë mund të llogaritet si lojtari më i ri i “kuqezinjëve”, shkruan Lajmi.net

Milan do të paguaj plotë 14 milionë euro për futbollistin e “Helvetikëve” te ekipi austriak, RB Salzburg.

Noah Okafor ✖️ AC Milan 🔴⚫️

◉ Fee around €13/14m to Salzburg.

◉ Long term deal agreed with player.

◉ Pioli asked for him already in 2022.

◉ Excellent feeling after Milan-Salzburg games in UCL.

◉ Medical tests booked on Saturday as Okafor travel is scheduled.

Here we go. pic.twitter.com/uQU5bibFed

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023