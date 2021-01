Milani kontakton Chelsean për yllin e skuadrës

Tomori nuk është në planet e Frank Lampardit dhe është i lidhur me largimin në formë huazimi, përcjellë lajmi.net.

Tomori gjithashtu është i hapur për kalimin të Milani, por e gjitha i mbetet dy klubeve se nëse do arrijnë marrëveshje.

Sidoqoftë, prioriteti i Milanit është ylli i Strasbourgut, Mohamed Simakan, ndërsa nëse marrëveshja nuk arrihet atëherë Tomori do jetë zgjedhja e “Rossonerëve”.

Këtë e ka konfirmuar eksperti i merkatos, Fabrizio Romano./Lajmi.net/

New chance for Fikayo Tomori: AC Milan have contacted Chelsea for the English centre back. Tomori would accept the destination. 🔵 #cfc

…but the main target for Milan is still Mohamed Simakan [Strasbourg]. Only if the deal will collapse, Tomori would be the option. 🔴 #acmilan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2021