Messi dhuron spektakël, çfarë goli maestral nga gjeniu i futbollit

Ylli argjentinas e shënoi golin e parë në sezonin e ri derisa Inter Miami e mposhti Atlanta United me rezultat 2:1 në ligën MLS.

Zëvendësuesi Fafa Picault e shënoi golin e tij të parë për Inter Miamin në minutën e 89-të, ndërsa Messi e realizoi golin e parë në sezonin e rregullt në fitoren dramatike me përmbysje.

Messi e shfaqi klasin e tij duke e rrëmbyer një top, duke e kaluar një kundërshtar dhe duke e paraboluar me mjeshtri portierin e Atlantës.

MESSI SITS A DEFENDER DOWN AND CHIPS GUZAN!

JUST ANOTHER SUNDAY FOR HIM 🐐

(via @MLS) pic.twitter.com/vwaDt4i8E5

— ESPN FC (@ESPNFC) March 16, 2025