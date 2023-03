Mervan Bejtullahu debuton me sukses në garat e UEFA-s Gjyqtarët kosovarë vazhdojnë me sukses të dëshmohen edhe në arenën ndërkombëtare. Së fundmi, Mervan Bejtullahu dhe Fatmir Sekiraqa kanë qenë të deleguar nga UEFA në turneun kualifikues për Evropianin 2023 për kombëtaret U17 që u mbajt në Portugali, prej 21 deri më 29 mars. Mervan Bejtullahu, i cili sivjet është pajisur me stemën e FIFA-s,…