“Mëngjesi sot në Mitrovicë” – Osmani e Peci fotografohen me pereca në duar

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka vizituar sot Faton Pecin, në ditën e tij të parë si kryetar i Komunës së Mitrovicës. Ata pas këtij takimi kanë mbajtur një konferencë për media, ku Osmani ka shprehur publikisht përkrahjen e tyre për Komunën e Mitrovicës. “Mëngjesi sot në Mitrovicë”, ka shkruar Osmani krahas një fotografije me…

Lajme

15/12/2025 13:04

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka vizituar sot Faton Pecin, në ditën e tij të parë si kryetar i Komunës së Mitrovicës.

Ata pas këtij takimi kanë mbajtur një konferencë për media, ku Osmani ka shprehur publikisht përkrahjen e tyre për Komunën e Mitrovicës.

“Mëngjesi sot në Mitrovicë”, ka shkruar Osmani krahas një fotografije me Pecin.

Në atë foto ata shihen me pereca në duar, “simbolin” e qytetit të Mitrovicës. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 15, 2025

A fshihet diçka tjetër, përtej çështjes serbe, në mosmarrëveshjet Kosovë-SHBA?...

Lajme të fundit

A fshihet diçka tjetër, përtej çështjes serbe, në...

Lushaku: Për katër vjet, Kosova ka humbur plot...

Një muaj paraburgim për katër të dyshuar për...

Komuna e Kamenicës merr vendim: Ndalohet pirja e...