“Mëngjesi sot në Mitrovicë” – Osmani e Peci fotografohen me pereca në duar
Lajme
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka vizituar sot Faton Pecin, në ditën e tij të parë si kryetar i Komunës së Mitrovicës.
Ata pas këtij takimi kanë mbajtur një konferencë për media, ku Osmani ka shprehur publikisht përkrahjen e tyre për Komunën e Mitrovicës.
“Mëngjesi sot në Mitrovicë”, ka shkruar Osmani krahas një fotografije me Pecin.
Në atë foto ata shihen me pereca në duar, “simbolin” e qytetit të Mitrovicës. /Lajmi.net/