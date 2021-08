Mbyllet pjesa e parë, PSG-ja në avantazh me dy supergola të realizuara

Sfidën e zhbllokoi Ander Herrera i cili realizoi një super gol nga distanca në minutën e 23-të, për t’i dhënë epërsinë skuadrës së tij.

Kylian Mbappe dyfshoi epërsinë me një super gol me kokë nga një distancë afër pikës së penalltisë, në minutën e 36-të.

Brest arritën të ngushtojnë epërsinë në fund të kësaj pjese kur Franck Honorat realizoi në minutën e 42-të. /Lajmi.net

Off the volley, Ander Herrera strikes it home to give the Parisians a 1-0 lead over Brest. #SB29PSG LIVE NOW ⬇️ 📺 beIN SPORTS 💻 CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/rGle9hCatm

Kylian Mbappé scores with his head to double PSG’s lead against Brest 🇫🇷

First goal of the Ligue 1 campaign. Won’t be his last!

— BirdieFootball (@birdiefootball) August 20, 2021