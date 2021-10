Mbrojtësi i Crystal Palace: Arsenali është nga klubet më të mëdha në botë, do të jetë e vështirë

21-vjeçari, i cili nënshkroi një marrëveshje pesë-vjeçare në ‘Selhurst Park’, u bashkua nga Chelsea në verë për 18 milion funte.

‘Shqiponjat’ u kthyen nga 2-0 në barazim 2-2 me skuadrën e Brendan Rodgers, me dy ndryshimet e pjesës së dytë nga Vieira duke bërë një ndikim të menjëhershëm, me Michael Olise duke ngushtuar deficitin dhe Jeffrey Schlupp më pas duke shënuar golin e barazimit 48 sekonda pasi erdhi nga banka.

Guehi tha për ‘PLP’: “Menaxheri bëri dy zëvendësime fantastike, me Michael dhe Jeff që hynë dhe shënuan.

“Është vetëm një dëshmi për ekipin dhe karakterin – dëshira për të vazhduar dhe dëshira për të fituar. Kjo është një forcë e vërtetë e jona në ekip dhe shpresojmë se mund ta vazhdojmë atë gjatë gjithë sezonit.

“Ekziston një besim i vërtetë, një karakter i vërtetë dhe një dëshirë për të dashur të shkosh dhe të fitosh. Arsenali është një klub tjetër i madh, dhe ne me të vërtetë shpresojmë se mund të vazhdojmë të punojmë shumë dhe të sigurohemi që në terrenin e stërvitjes, ne do të rregullojmë gjëra të vogla në mënyrë që të vijë koha e lojës, të marrim tre pikë kundër ekipeve të mëdha si ato.

Guehi ka luajtur çdo minutë të futbollit në Premier Ligë që kur erdhi Vieira, me kapitenin e Anglisë U21 duke krijuar një partneritet të menjëhershëm me kolegët e tij të ardhshëm Joachim Andersen.

“Ne me të vërtetë po kuptojmë lojërat e njëri -tjetrit,” tha Guehi. “Ai është një lojtar fantastik, dhe unë me të vërtetë po mësoj prej tij. Ai tashmë e ka marrë atë përvojë në Premier Ligë me Fulham nga sezoni i kaluar. Kaq shumë përvojë si edhe në nivel ndërkombëtar. Ai është një lojtar fantastik, dhe me shpresë, ne mund të vazhdojmë të ndërtojmë partneritetin tonë dhe të vazhdojmë të bëhemi më të fortë.

“Është gjëja më e rëndësishme të luash futboll të rregullt në Premier Ligë. Jam i privilegjuar dhe i nderuar që më jepet mundësia nga menaxheri. Më duhet të vazhdoj të punoj shumë për të ruajtur vendin tim sepse kemi një ekip kaq konkurrues. Të luash futboll në Premier Ligë është e mahnitshme, dhe çdo minutë e dua atë ”.

I pyetur për dallimet që ai ka vënë re gjatë rritjes së tij në Premier Ligë pas huazimit të tij një vit e gjysmë në Swansea, ku ai arriti përfundime të play-off-it, Guehi tha: “Ka qenë shumë delikate. Unë nuk mendoj se ka një ndryshim masiv, por është një ligë shumë e pamëshirshme.

“Një rrëshqitje, një gabim, ju jeni jashtë zotërimit për një minutë, dhe zakonisht përfundon në pjesën e prapme të rrjetës. Këto janë dallimet kryesore. ”

Duke parë ndeshjen e nesërme kundër Arsenalit, Guehi shtoi se ai është “100 përqind” duke shijuar ndeshjen.

“Arsenali është një nga klubet më të mëdhenj në futbollin botëror, e lëre më në Angli. Ne patjetër do të jemi gati për atë lojë. Është një mundësi e madhe për të shkuar dhe shpresojmë të provojmë të marrim tre pikët, por ne e dimë se do të jetë një lojë e vështirë”, ka përfunduar mbrojtësi anglez. /Lajmi.net