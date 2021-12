Martial kërkon largimin nga Man United në janar

Sulmuesi i Manchester United, Anthony Martial, po kërkon një mënyrë për t’i dhënë fund periudhës së tij frustruese në Old Trafford dhe i ka thënë klubit se dëshiron të largohet në merkaton e janarit.

Francezi ka qenë i ngrirë në United këtë sezon, duke bërë vetëm dy starte në 15 ndeshje në Premier Ligë këtë sezon, duke ardhur nga pankina në pesë.

26-vjeçari ka luajtur vetëm 67 minuta në sezonin e United në Ligën e Kampionëve, me fillimin e tij të vetëm në garë në fitoren e tyre jashtë vendit kundër Villareal.

Sulmuesi thuhet se është i pakënaqur me sasinë e kohës së lojës që ka marrë mes konkurrencës së ashpër sulmuese dhe po shqyrton opsione të tjera përpara hapjes së dritares së transferimit më 1 janar.

Agjenti i Martial, Philippe Lamboley tha për ‘Sky Sports News’: “Anthony dëshiron të largohet nga klubi në janar.

“Ai thjesht duhet të luajë. Ai nuk dëshiron të qëndrojë në janar dhe unë do të flas me klubin së shpejti.

Martial përballet me një të ardhme të pasigurt pas ardhjes së menaxherit të përkohshëm Ralf Rangnick.

Ai humbi dy ndeshjet e para të trajnerit në krye për shkak të një dëmtimi në gju, por nuk ka gjasa që statusi i tij aktual i larguar të ndryshojë nën 63-vjeçarin.

Barcelona besohet se mund të bëjë një lëvizje befasuese për shërbimet e francezit.

Zyrtarët e klubit nga Nou Camp fluturuan për në Manchester në një udhëtim pune muajin e kaluar, me drejtorin e futbollit Mateu Alemany dhe CEO Ferran Reverter në mesin e atyre që folën me United për të përcaktuar nëse Martial do të ishte i disponueshëm.

Barcelona ka nevojë për një fytyrë të re në front pas frikës së shëndetit të Sergio Agueros dhe dështimit të Luuk de Jong në Nou Camp.

Ndërkohë, Juventusi thuhet se e ka renditur Martialin në një listë prej pesë lojtarësh të lojtarëve të mundshëm rezervë në rast se ata nuk arrijnë të sigurojnë objektivin prioritar Dusan Vlahovic.

Martial nënshkroi një marrëveshje të re në 2019 dhe ka tre vjet të mbetura në marrëveshje, me opsionin për ta zgjatur atë për një vit shtesë.

United është lënë në një pozicion të fortë negociues përpara se të marrë oferta të mundshme, por është e qartë se Martial dëshiron të shtyjë një lëvizje në janar. /Lajmi.net/