Manchester City fiton në “Wembley” dhe siguron finalen e parë këtë sezon Skuadra e Manchester Cityt ka shënuar fitore ndaj Sheffield United në gjysmëfinalen e madhe të Kupës FA me rezultatin 3 me 0. Ekipi i Pep Guardiolas e nisi për mrekulli ndeshjen, ku pjesën e parë e mbylli me epërsi 1 me 0. Golin e shënoi Riyad Mahrez, shkruan Lajmi.net Në pjesën e dytë, Manchester City…