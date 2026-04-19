Vajzat dardane ngjiten në Ligën A pas suksesit në Lituani

19/04/2026 16:47

Kombëtarja e Kosovës U19 për vajza ka arritur një sukses historik në arenën evropiane, duke siguruar zyrtarisht kalimin në Ligën A pas paraqitjeve mbresëlënëse në turneun e UEFA-s të mbajtur në Lituani.

Përmes një loje të disiplinuar dhe dy fitoreve bindëse që dëshmuan potencialin e madh të këtij brezi, vajzat dardane arritën të mposhtin konkurrencën dhe të lartësojnë futbollin e Kosovës në mesin e elitës së moshave në Evropë.

Ky progres i jashtëzakonshëm jo vetëm që konfirmon rritjen e cilësisë në futbollin e femrave, por hap edhe rrugë të reja për përballje me kombëtaret më të forta të kontinentit në ciklet e ardhshme kualifikuese.

