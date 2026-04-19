Kurti nga Barcelona: Gjeopolitika është shumë e rëndësishme që t’ua lëmë të djathtëve, na duhet ndihma e të majtëve që të hymë në Evropë

19/04/2026 20:00

Në “Global Progressive Mobilisation” në Barcelonë, kryeministri Albin Kurti foli për urgjencën që gjeopolitika të merret në dorë nga të majtët.

Sipas tij, ajo është shumë e rëndësishme që t’ua lëmë të djathtëve.”

“Na duhet ndihma e krejt të majtëve në Evropë, që të hymë në Evropë më herët e jo më vonë. Po ashtu, sepse më vonë, mund të jetë edhe shumë vonë.

Kjo nuk është një temë që e majta e konsideron prioritet, tradicionalisht po flas. Duke e parë këtë si temë gjeopolitike që i përket të djathtës. Por, në pikëpamjen time kjo duhet të ndryshojë. Gjeopolitika gjithashtu duhet të jetë për neve të majtëve, ta analizojmë, të mendojmë dhe të dalim me qëndrime tona. Gjeopolitika është shumë e rëndësishme që t’ua lëmë të djathtëve”, tha Kurti.

Artikuj të ngjashëm

April 19, 2026

Çitaku për Kurtin, pas deklaratave në Barcelonë: Sillet si profesor i...

April 19, 2026

Parku solar në KEK, investim 103 milionë euro për energji të pastër

April 19, 2026

Qeveria mban nesër mbledhjen e radhës

April 19, 2026

Forumi i Diplomacisë: Konjufca zhvillon takime të rëndësishme, në fokus forcimi...

April 19, 2026

Tragjedi në SHBA, tetë fëmijë të vrarë pas të shtënave në masë

April 19, 2026

Trump thotë se negociatorët po shkojnë në Pakistan, i bën thirrje...

Lajme të fundit

Çitaku për Kurtin, pas deklaratave në Barcelonë: Sillet...

Parku solar në KEK, investim 103 milionë euro për energji të pastër

Qeveria mban nesër mbledhjen e radhës

Forumi i Diplomacisë: Konjufca zhvillon takime të rëndësishme,...