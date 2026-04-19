Beteja e Koshares dhe rënia e Sali Çekajt, Rama: Momente të mëdha të kthesës sonë historike

19/04/2026 19:41

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka kujtuar Betejën e Koshares dhe rënien e heroit të Kombit, Sali Çekajn.

Përmes një postimi në Facebook, Rama tha se këto dy ngjarje janë një nga momentet më të mëdha të kthesës historike.

Rama, tutje thekson se Beteja e Koshares shënoi jo vetëm një fitore ushtarake, por, sipas tij, një pikë kthese në artikulimin politik të së drejtës së Kosovës për liri dhe sovranitet.

“Rënia e Sali Çekaj dhe sakrifica e bashkëluftëtarëve të tij i dhanë legjitimitet të pakthyeshëm kauzës sonë në arenën ndërkombëtare. Ky moment historik mbetet themel mbi të cilin ndërtohet përgjegjësia jonë politike sot: forcimi i shtetit, konsolidimi i demokracisë dhe mbrojtja e lirisë si vlerë e panegociueshme”.

